05 июня 14:35
Известный актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет
Михаил Кокшенов ушел из жизни в лечебном центре в Подмосковье. Причина смерти актера пока не уточняется. Известно, что два года назад артист перенес инсульт
Известный актер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. О кончине артиста сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.
Telegram-канал Mash сообщает, что Михаил Кокшенов ушел из жизни в лечебном центре в Подмосковье. Причина смерти актера пока не уточняется. Известно, что два года назад артист перенес инсульт.
Михаил Кокшенов за свою карьеру снялся более чем в 100 фильмах. Самые известнее картины с его участием – это «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
В 2002 году Кокшенову было присвоено звание народного артиста России.