05 июня 14:25
Силовики проводят обыски в мэрии Мегиона и по месту жительства градоначальника
В городской администрации Мегиона (Ханты-Мансийский АО) сотрудники Следственного комитета и ФСБ походят оперативно-следственные мероприятия
Фото: m.ura.news
В городской администрации Мегиона (Ханты-Мансийский АО) сотрудники Следственного комитета и ФСБ походят оперативно-следственные мероприятия.
Портал Znak.com сообщает, что силовики изымают документацию из департамента архитектуры и строительства, а также муниципальной собственности.
По некоторым данным, следственные действия проводятся по месту жительства мэра Мегиона Олега Дейнеки.
В правоохранительных органах и в мэрии Мегиона информацию об обысках пока не прокомментировали.