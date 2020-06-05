В Магаданской области из-за семьи с зараженным коронавирусом на карантин отправили 900 человек
У одного из местных жителей диагностировали коронавирусную инфекцию, а позже он был госпитализирован. Члены его семьи должны были соблюдать режим самоизоляции, однако супруга отвела ребенка в детский сад
В Магадане врачи отправили на двухнедельный карантин около тысячи человек, которые контактировали с семьей, глава которой болеет коронавирусом.
Глава региона Сергей Носов сообщил на заседании правительства, что у одного из местных жителей диагностировали коронавирусную инфекцию, а позже он был госпитализирован. Члены его семьи должны были соблюдать режим самоизоляции, однако супруга отвела ребенка в детский сад. В анкете женщина указала, что в семье нет зараженных COVID-19.
С этой семьей контактировали 900 человек. Теперь они все находятся на двухнедельном карантине.
«Из-за одного безответственного товарища могут быть нарушены планы людей, которые соблюдали режимы и все предписания», - возмутился губернатор и назвал поведение женщины «наглостью».