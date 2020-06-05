В Москве в жилом доме прогремел взрыв. Один человек погиб
В Москве в жилом доме на улице Дорожная произошел взрыв. Telegram-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что в доме прогремело несколько взрывов, а рядом с местом происшествия пахнет порохом
В Москве в жилом доме на улице Дорожная произошел взрыв. Telegram-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что в доме прогремело несколько взрывов, а рядом с местом происшествия пахнет порохом.
«Вести.ру» сообщают, что после взрыва на четвертом этаже начался пожар. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила 30 кв.м.
Источник «Ленты.ру» в экстренных службах сообщил, что произошло возгорание в двух комнатах квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома. Из-за пожара полопались стекла, поэтому очевидцы решили, что произошел взрыв.
Согласно последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Еще двоим понадобилась медицинская помощь.
Информации о причинах пожара пока нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.