Против убитого росгвардейцами жителя Екатеринбурга возбудили дело о применении насилия против силовиков
Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции против жителя Екатеринбурга, который был убит при задержании
Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции против жителя Екатеринбурга, который был убит при задержании.
В СКР заявили, что «применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего». По версии следствия, подозреваемый в краже обоев мужчина вел себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов т при этом размахивал ножом. При вспышке очередной агрессии он занес нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие.
Убитый 27-летний Владимир Таушанков подозревался в краже из магазина четырех рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
«Медиазона» отмечает, что официальное сообщение СКР отличается от версии Росгвардии. В ведомстве ранее утверждали, что сотрудники открыли стрельбу, так как в руках у подозреваемого был «предмет, похожий на автомат».