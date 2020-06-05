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05 июня 12:51

В МЧС России сообщили о локализации разлива топлива в Норильске

В МЧС России сообщили о локализации разлива топлива в Норильске, который произошел после аварии на ТЭЦ, принадлежащей АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель»)

В МЧС России сообщили о локализации разлива топлива в Норильске
Фото: Интерфакс

В МЧС России сообщили о локализации разлива топлива в Норильске, который произошел после аварии на ТЭЦ, принадлежащей АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель»).

В ведомстве сообщили РИА Новости, что спасатели собрали более 200 тонн горюче-смазочных материалов. В настоящее время более 100 сотрудников МЧС занимаются расчисткой грунта и водоемов. В ближайшее время к ним присоединится спасательная группа «Газпром нефти».

Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате инцидента 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3, а затем попали в почву и несколько водоемов.

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