05 июня 12:51
В МЧС России сообщили о локализации разлива топлива в Норильске
В МЧС России сообщили о локализации разлива топлива в Норильске, который произошел после аварии на ТЭЦ, принадлежащей АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель»)
Фото: Интерфакс
В МЧС России сообщили о локализации разлива топлива в Норильске, который произошел после аварии на ТЭЦ, принадлежащей АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель»).
В ведомстве сообщили РИА Новости, что спасатели собрали более 200 тонн горюче-смазочных материалов. В настоящее время более 100 сотрудников МЧС занимаются расчисткой грунта и водоемов. В ближайшее время к ним присоединится спасательная группа «Газпром нефти».
Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате инцидента 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3, а затем попали в почву и несколько водоемов.