Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить корпоративы, чтобы помочь шоу-бизнесу
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил разрешить проведение корпоративов, чтобы занятые в организации зрелищных мероприятий граждане смогли возобновить работу и начать зарабатывать
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил разрешить проведение корпоративов, чтобы занятые в организации зрелищных мероприятий граждане смогли возобновить работу и начать зарабатывать. Бизнес-омбудсмен отметил, что «из всех отраслей экономики шоу-бизнес оказался в самом тяжелом и двусмысленном положении».
Борис Титов считает, что если полный запрет на проведение массовых мероприятии из-за пандемии коронавируса будет продлеваться и дальше, то на этом рынке останется мало кто из системных игроков. В этой связи омбудсмен предлагает хотя бы разрешить закрытые мероприятия, то есть корпоративы, с соблюдением всех санитарных норм.
Г-н Титов добавил, что в ближайшее время обратится с этим предложением к главе Роспотребнадзора.
В свою очередь совладелец площадок «Arena Moscow» и «Arbat Hall» Анатолий Сульянов отметил, что власти в своей борьбе с распространением коронавируса поступают очень нелогично. Например, в Москве запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек, но при этом власти дали добро на проведение таких мероприятий, как книжный фестиваль на Красной площади и голосование по поправкам в Конституцию. При таком раскладе власти могли бы разрешить хотя бы проведение мероприятий на открытом воздухе.