Глава Томской области обвинил медработников в распространении коронавируса
Сергей Жвачкин заявил, что его очень «разозлили» некоторые медицинские учреждения в Томске, «которые могли себе позволить сообща чай попить», а теперь «лежат все вместе». В пример губернатор привел девушку-врача, которая «пошла покурить и заразилась коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в распространении коронавирусной инфекции врачей и заявил, что заразившиеся COVID-19 медики «виноваты сами». В этой связи для чиновника остается неясным, что делать, выплачивать медикам компенсации или возбуждать против них дела.
Сергей Жвачкин заявил, что его очень «разозлили» некоторые медицинские учреждения в Томске, «которые могли себе позволить сообща чай попить», а теперь «лежат все вместе». В пример губернатор привел девушку-врача, которая «пошла покурить и заразилась коронавирусом, а потом в этом же скафандре чай попить пошла», сообщает ТВ2.
Губернатор добавил, что с одной стороны, этому врачу положена компенсация за то, что она заразилась коронавирусом, а с другой - она нарушила «мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других». «И вот что - выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?», - заявил г-н Жвачкин.
Глава Томской области утверждает, что коронавирусом не заразился ни один из медработников, который работает непосредственно с коронавирусом, потому что они соблюдают технику безопасности.
ТВ2 сообщает, что в Томской области коронавирусом заразились более 50 медицинских работников.