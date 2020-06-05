В Иркутске бизнесмена избили и приковали к батарее из-за партии медицинских масок
В Следственном комитете рассказали, что 49-летний житель Иркутска получил сведения о том, что его знакомый бизнесмен собирается отправить большую партию средств индивидуальной защиты от вирусов в Ивановскую область
В Иркутске арестовали мужчину, который организовал похищение партии защитных медицинских масок общей стоимостью более 31 млн рублей.
В Следственном комитете рассказали, что 49-летний житель Иркутска получил сведения о том, что его знакомый бизнесмен собирается отправить большую партию средств индивидуальной защиты от вирусов в Ивановскую область. Тогда он пришел к предпринимателю домой, избил его, приковал к батарее и потребовал изменить адрес поставки груза.
После того, как медицинские маски доставили в указанное подозреваемым место, его сообщники забрали товар и перевезли его Москву для дальнейшей продажи.
Предприниматель смог освободиться и сразу же обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Позже на одном из складов Москвы была обнаружена часть медицинских масок. Остальной товар был продан.
В отношении задержанного возбуждено дело по статьям «Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия» и «Разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере».