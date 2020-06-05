05 июня 11:36
В России за сутки зарегистрировано 8 726 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 8 726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 449 834 заболевших, а полностью вылечились из них 212 680 человек
Фото: navodah.info
В России за минувшие сутки выявили 8 726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 449 834 заболевших, а полностью вылечились из них 212 680 человек.
За прошедшие сутки, по официальным данным, скончались 144 пациента с подтвержденным коронавирусом. За весь период наблюдения скончались 5 528 человек.
В Москве за сутки выявили 1 855 новых случаев заражения, в Московской области – 762, в Санкт-Петербурге – 378, в Нижегородской области – 330, в Свердловской области – 251, в Ростовской области – 196, в Красноярском крае – 173.