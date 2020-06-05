Полиция расценила одиночные пикеты активистов как «скрытую форму» коллективной акции протеста
Полиция квалифицировала одиночные пикеты, за проведение которых были задержаны десятки активистов, как «скрытую форму коллективного публичного мероприятия». Об этом говорится в протоколе, составленном в отношении адвоката Даниила Бермана
Полиция квалифицировала одиночные пикеты, за проведение которых были задержаны десятки активистов, как «скрытую форму коллективного публичного мероприятия». Об этом говорится в протоколе, составленном в отношении адвоката Даниила Бермана.
Telegram-канал «Апология протеста» публикует выдержки из этого протокола, где действия гражданина Даниила Бермана «в составе других участников представляют собой не что иное, как скрытую форму коллективного публичного мероприятия».
Даниил Берман и его коллега Дмитрий Захватов были задержаны 31 мая во время одиночных пикетов в поддержку адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, которых обвиняют применении насилия в отношении полицейских. В ходе пикетов полицейские задержали семь человек.
В отношении Захватова и Бермана составлены протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия, хотя одиночные пикеты не требуют согласования с властями.
Также полицейские массово задерживали участников одиночных пикетов в поддержку арестованного основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и журналиста Ильи Азара, который получил 15 суток ареста за одиночный пикет.