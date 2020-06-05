Комитет кампании «НЕТ» опубликовал петицию против обнуления сроков Владимира Путина
Комитет кампании «НЕТ» против изменения текста российской Конституции опубликовал на портале Change.org петицию против поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. По состоянию на утро 5 июня эту петицию подписали более 8 тысяч человек
Комитет кампании «НЕТ» против изменения текста российской Конституции опубликовал на портале Change.org петицию против поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. По состоянию на утро 5 июня эту петицию подписали более 8 тысяч человек.
Авторы петиции против обнуления президентских сроков Владимира Путина и, напротив, выступают за «сменяемость власти, справедливость и закон, развитие и процветание России».
В петиции содержится призыв к российским гражданам не поддерживать поправку, которая позволит Владимиру Путину «обнулить» президентские сроки и оставаться у власти до 2036 года.
Напомним, что всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию назначено на 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области проведут электронное голосование.