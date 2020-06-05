Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
05 июня 08:26

Бывшего замглавы Генштаба заподозрили в попытке выкупить материалы своего уголовного дела

В Москве судья 235-го Гарнизонного военного суда продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба Халилу Арсланову до 6 сентября. В ходе судебного заседания стало известно, что силовик пытался выкупить у военной прокуратуры материалы своего дела

Бывшего замглавы Генштаба заподозрили в попытке выкупить материалы своего уголовного дела
Фото: theins.ru

В Москве судья 235-го Гарнизонного военного суда продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба Халилу Арсланову до 6 сентября. В ходе судебного заседания стало известно, что силовик пытался выкупить у военной прокуратуры материалы своего дела.

Судья Илья Романенков заявил, что Халил Арсланов пытался за деньги получить информацию о ходе своего уголовного дела через бывших и действующих сотрудников Главной военной прокуратуры. Подозреваемый заявил, что сведения о пытке «выкупить» материалы деля являются ложью.

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Халил Арсланов был задержан в феврале текущего года по подозрению в крупном мошенничестве при исполнении госконтрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013-2017 годах.

Один из эпизодов дела связан с исполнением контракта на 250 млн рублей АО «Воентелеком», подведомственным Минобороны. По версии следствия, подчиненные Арсланова похитили не менее 191,4 млн рублей, включив в соглашение работы, уже входившие в гарантийные обязательства компании.

Второй эпизод связан с поставками портативных радиостанций «Азарт». В 2015-2018 годах в вооруженные силы было поставлено 60,3 тысячи аппаратов, но закуплены они были по завышенным ценам.

Материалы по теме
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на взятку
Сотрудника ФСБ России обвинили в хищении девяти ковров ручной работы стоимостью 6,5 млн рублей
В Подмосковье сотрудника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей
Сейчас на главной
В России доставщики еды решили устроить забастовку из-за штрафов и увольнений
курьеры
В России доставщики еды решили устроить забастовку из-за штрафов и увольнений
В компании Delivery Club агентству ТАСС сообщили, что во время режима самоизоляции условия работы курьеров не изменились, а доходы, напротив, увеличились в связи с ростом заказов на дом
Электронное голосование обкатают в Москве и Нижегородской области
поправки в конституцию
Электронное голосование обкатают в Москве и Нижегородской области
Центризбирком выбрал два региона, где проведут электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Ранее планировалось, что эксперимент пройдет в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и в Карелии
Николай Платошкин арестован
арест оппозиционеров
Николай Платошкин арестован
В отношении Николая Платошкина возбуждены два уголовных дела по статьям «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»
Северодвинск закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
коронавирус
Северодвинск закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об ограничении с 6 июня въезда на территорию Северодвинска и выезд из него. Фактически город закрывается на карантин
Авторская колонка
Единоросс Шапошников, пройдите, пожалуйста, на выход!
Какой хороший подарок мне на день рождения сделал председатель Мосгордумы Шапошников. Вот уж от кого не ожидал. Абсолютно официально заявляем и подтверждаем юридически — Шапошников в эфире Эха Москвы наговорил себе на отставку
Навальный Алексей
Депутат Госдумы потребовал отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникелем»
экологическая катастрофа
Депутат Госдумы потребовал отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникелем»
Александр Якубовский направил запрос на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой временно отстранить Владимира Потанина от руководства «Норильским никелем»
Жители Зюзино обратились в прокуратуру с жалобой на фальсификацию голосования по реновации
реновация
Жители Зюзино обратились в прокуратуру с жалобой на фальсификацию голосования по реновации
Сотни жителей московского района обратились в прокуратуру с требованием проверить действия Москомархитектуры и отменить проект реновации, который был утвержден по итогам общественного голосования
Прокуратура попросила 3,5 года колонии для бывшего челябинского омбудсмена из-за гранта, который он не получил
омбудсмен
Прокуратура попросила 3,5 года колонии для бывшего челябинского омбудсмена из-за гранта, который он не получил
В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова
ЦИК отстранил журналистов от подсчета бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию
поправки в конституцию
ЦИК отстранил журналистов от подсчета бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию
Российские власти могут полностью вывести из-под независимого наблюдения подсчет бюллетеней в ходе всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию
Павел Дуров призвал власти прекратить блокировку Telegram
мессенджеры
Павел Дуров призвал власти прекратить блокировку Telegram
Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей в России «более комфортно использовать сервис». Кроме того, «реабилитации» мессенджера положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности России
Свободу Юрию Дмитриеву!
юрий дмитриев
Свободу Юрию Дмитриеву!
Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США подписали обращение к российским властям с требованием немедленно освободить историка и главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева
Авторская колонка
Разница между техническим прогрессом и тараканьими бегами
Что такого исторического и этапного в очередном космическом старте? Я имею в виду американский корабль Crew Dragon. Вроде бы обычный рутинный полёт к МКС – сколько их уже было? Но этот полёт необычен и с технической и с организационной стороны
Авдерин Валерий
России предсказали доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
валюта
России предсказали доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
Курс доллара может взлететь до 90 рублей, в случае если в стране и мире произойдет вторая волна коронавирусной инфекции. Такой прогноз дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание из-за финансовых проблем
СМИ
Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание из-за финансовых проблем
Основатель радиостанции Дмитрий Савицкий сообщил, что если «Серебряный дождь» найдет источник финансирования в размере 8,5 млн рублей в месяц, то сможет какое-то время продолжить работу
Ущерб от разлива топлива в почву и водоемы в Норильске оценили в 100 млрд рублей
экология
Ущерб от разлива топлива в почву и водоемы в Норильске оценили в 100 млрд рублей
Ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ предварительно оценили в 100 млрд рублей. Сейчас в городе введен режим ЧС федерального масштаба, а специалисты пытаются устранить экологические последствия аварии
Amnesty International потребовала от главы МВД прекратить задержания участников одиночных пикетов
акции протеста
Amnesty International потребовала от главы МВД прекратить задержания участников одиночных пикетов
Amnesty International просил главу МВД дать указания полицейским уважать и защищать права на свободу выражения мнений и мирных собраний без какой-либо дискриминации
Мосгорсуд отклонил иск о признании незаконными штрафов за нарушение самоизоляции
режим изоляции
Мосгорсуд отклонил иск о признании незаконными штрафов за нарушение самоизоляции
Муниципальный депутат Денис Шендерович, журналист Алексей Обухов и юрист «Правозащита Открытки» Алена Борисова требовали признать незаконным введение статьи 3.18.1 в КоАП Москвы
«Мы имеем дело с попыткой государственного переворота»
поправки в конституцию
«Мы имеем дело с попыткой государственного переворота»
Региональные и муниципальные депутаты написали открытое письмо против внесения поправок в Конституцию России, особенно поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Обращение подписали 192 депутата из 26 регионов