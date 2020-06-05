Бывшего замглавы Генштаба заподозрили в попытке выкупить материалы своего уголовного дела
В Москве судья 235-го Гарнизонного военного суда продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба Халилу Арсланову до 6 сентября. В ходе судебного заседания стало известно, что силовик пытался выкупить у военной прокуратуры материалы своего дела
В Москве судья 235-го Гарнизонного военного суда продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба Халилу Арсланову до 6 сентября. В ходе судебного заседания стало известно, что силовик пытался выкупить у военной прокуратуры материалы своего дела.
Судья Илья Романенков заявил, что Халил Арсланов пытался за деньги получить информацию о ходе своего уголовного дела через бывших и действующих сотрудников Главной военной прокуратуры. Подозреваемый заявил, что сведения о пытке «выкупить» материалы деля являются ложью.
Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Халил Арсланов был задержан в феврале текущего года по подозрению в крупном мошенничестве при исполнении госконтрактов по обслуживанию цифрового телекоммуникационного оборудования в 2013-2017 годах.
Один из эпизодов дела связан с исполнением контракта на 250 млн рублей АО «Воентелеком», подведомственным Минобороны. По версии следствия, подчиненные Арсланова похитили не менее 191,4 млн рублей, включив в соглашение работы, уже входившие в гарантийные обязательства компании.
Второй эпизод связан с поставками портативных радиостанций «Азарт». В 2015-2018 годах в вооруженные силы было поставлено 60,3 тысячи аппаратов, но закуплены они были по завышенным ценам.