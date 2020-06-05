Экс-главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину в третий раз отказали в помиловании
В Оренбурге комиссия по помилованию отказалась удовлетворить ходатайство о помиловании бывшего главы безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина, который был приговорен к пожизненному сроку. Это уже третье ходатайство Пичугина о помиловании и третий отказ
В Оренбурге комиссия по помилованию отказалась удовлетворить ходатайство о помиловании бывшего главы безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина, который был приговорен к пожизненному сроку. Это уже третье ходатайство Пичугина о помиловании и третий отказ.
Ранее осужденный дважды обращался к президенту Владимиру Путину и один раз о помиловании просила его мать Алла Пичугина.
В своем третьем ходатайстве о помиловании Алексей Пичугин просил комиссию учесть, что в феврале его матери исполнился 81 год, а Европейский суд по правам человека и комитет министров Совета Европы в декабре прошлого года рекомендовали применить к нему акт о помиловании. Кроме того, он уже отсидел 16 лет и 9 месяцев, сообщает издание «Оренбуржье».
Напомним, бывший глава отдела внутренней экономической безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин получил пожизненный срок по обвинению в организации нескольких убийств и покушений, которые якобы были совершены в интересах экс-главы компании Михаила Ходорковского.