Ростехнадзор за три года до аварии в Норильске просил АО «НТЭК» устранить нарушения
В ходе расследования дела, возбужденного по факту разлива топлива в почву и водоемы в Норильске, выяснилось, что Ростехнадзор еще в 2017–2018 годах выявил нарушения на складе дизтоплива ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель»)
В ходе расследования дела, возбужденного по факту разлива топлива в почву и водоемы в Норильске, выяснилось, что Ростехнадзор еще в 2017–2018 годах выявил нарушения на складе дизтоплива ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель»).
Согласно содержанию актов внеплановых проверок Ростехнадзора, «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) было указано на нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3. Всего в ходе проверок выявили 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров, сообщает РБК.
В 2014 году ООО «Безопасность в промышленности» провело экспертизу резервуаров и обязало «НТЭК» провести ремонт резервуаров. К осени 2015 года компания должна была отчистить их от ржавчины и восстановить антикоррозионное покрытие. К октябрю 2016 года должен был быть произведен ремонт днища. В ответе Ростехнадзора говорится, что эти работы выполнены не были.
В 2017 году Ростехнадзор указал «НТЭК» на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3, а в 2018 году было обнаружено повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
В «Норильском никеле» на это заявили, что 29 мая 2020 года топливо вылилось из резервуара № 5.