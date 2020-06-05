Николая Платошкина поместили под домашний арест по делу о призывах к участию в «массовых беспорядках»
Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест на два месяца историка и бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина. Политика обвинили в призывах к участию в массовых беспорядках
Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест на два месяца историка и бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина. Политика обвинили в призывах к участию в массовых беспорядках, а также в публичном распространении заведомо ложной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Подробности дела в правоохранительных органах так и не раскрыли.
Николай Платошкин был задержан по месту жительства вечером 4 июня. Силовики провели обыски и изъяли всю технику.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал обвинения в адрес Николая Платошкина «туманными и вызывающими недоумение», поскольку «почтенный доцент» даже не организовал ни одного митинга.
Зюганов заявил, что арест политолога «вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства».