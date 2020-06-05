СМИ сообщили о задержании гендиректора Российской венчурной компании
Следственные мероприятия, которые были проведены в РВК накануне, касаются реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. Силовики подозревают руководство РВК в злоупотреблениях на миллионы долларов
Правоохранительные органы задержали на 48 часов гендиректора государственной Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщает РБК со ссылкой на источник в компании. Накануне силовики провели обыски в офисе РВК и по месту жительства г-на Повалко.
Представитель РВК не подтвердил сведения о задержании Александра Повалко, но и не смог сообщить местонахождение гендиректора.
Следственные мероприятия, которые были проведены в РВК накануне, касаются реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. Силовики подозревают руководство РВК в злоупотреблениях на миллионы долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий». По версии следователей, руководство вкладывало деньги компании в свои личные проекты. Предварительный ущерб по делу составляет 600 тысяч долларов.