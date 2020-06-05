05 июня 03:03
В Великобритании возобновились съемки второго сезона сериала «Ведьмак»
В Великобритании возобновились съемки второго сезона сериала «Ведьмак», которые были приостановлены из-за карантина по коронавирусу. Второй сезон начали снимать в феврале – незадолго до начала пандемии COVID-19 в Европе
В Великобритании возобновились съемки второго сезона сериала «Ведьмак», которые были приостановлены из-за карантина по коронавирусу. Второй сезон начали снимать в феврале – незадолго до начала пандемии COVID-19 в Европе.
Издание The Daily Mail сообщает, что сервис Netflix смог возобновить производство своего самого популярного проекта после того, как власти страны приняли решение о поэтапном смягчении карантинных ограничений.
В июне начнется подготовительная работа, а непосредственно съемки стартуют в июле.
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