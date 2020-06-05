Владимир Потанин за сутки потерял 1,5 млрд долларов из-за аварии на ТЭЦ Норильска
Forbes со ссылкой на данные своего счетчика Real Time сообщает, что акции «Норникеля» на Московской бирже в ходе торгов 4 июня упали более чем на 8%. Соответственно состояние миллиардера сократилось до 25,2 млрд долларов
Основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин после резонансной аварии на ТЭЦ в Норильске только за одни сутки потерял 1,5 млрд долларов.
Forbes со ссылкой на данные своего счетчика Real Time сообщает, что акции «Норникеля» на Московской бирже в ходе торгов 4 июня упали более чем на 8%. Соответственно состояние миллиардера сократилось до 25,2 млрд долларов. Тем не менее, пока звания богатейшего человека России г-н Потанин не потерял.
Напомним, 29 мая в Норильске произошел разлив около 20 тыс. тонн дизельного топлива в результате аварии на ТЭЦ, принадлежащей АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норникель»). Топливо попало в почву и водоемы.
По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, в том числе и по факту несвоевременного оповещения об инциденте Росприроднадзора и других органов. В рамках дела 4 июня был арестован начальник АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Вячеслав Старостин.