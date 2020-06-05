«Роснефть» создала новую компанию взамен попавшей под санкции Rosneft Trading
Государственная «Роснефть» учредила компанию Energopole SA, которой перейдут основные функции Rosneft Trading, попавшей под санкции США из-за торговли венесуэльской нефтью
Государственная «Роснефть» учредила компанию Energopole SA, которой перейдут основные функции Rosneft Trading, попавшей под санкции США из-за торговли венесуэльской нефтью. «Ведомости» со ссылкой на Reuters сообщают, что сейчас компания проходит процедуру клиринга, а первые отгрузки нефти CPC Blend через терминал Южная Озереевка запланированы на 13–14 июля.
Согласно торговому бюллетеню Швейцарии, Energopole была зарегистрирована 31 марта в Женеве на базе компании Rosneft European Services Group SA.
При этом в пресс-службе «Роснефти» заявили, что Energopole занимается коммерческой деятельностью в интересах государственной нефтяной компании, но не имеет никакого отношения к Rosneft Trading, попавшей под санкции.
Напомним, что в феврале 2020 года Минфин США ввел санкции против швейцарской Rosneft Trading, а затем они были наложены на другую трейдинговую «дочку» «Роснефти» – TNK Trading International. В конце марта «Роснефть» вышла из бизнеса в Венесуэле.