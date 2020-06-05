05 июня 01:36
Владимир Путин поручил «Газпрому» бесплатно подключить россиянам газ
Глава государства заявил, что источники финансирования мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств должны формироваться без привлечения средств граждан
Фото: 123ru.net
Президент Владимир Путин приказал «Газпрому» поэтапно завершить программу газификации к 2024 и 2030 году. Глава государства заявил, что источники финансирования мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домохозяйств должны формироваться без привлечения средств граждан.
Приказ завершить газификацию дан правительству и «Газпрому». В Кремле уточнили, что монополия должна подключать россиян к газовым сетям совершенно бесплатно.
Договор на поставку газа, подключение и техническое обслуживание газового оборудования граждане могут подписать с использованием структур «единого окна» и МФЦ.