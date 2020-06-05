05 июня 01:01
В России доставщики еды решили устроить забастовку из-за штрафов и увольнений
В компании Delivery Club агентству ТАСС сообщили, что во время режима самоизоляции условия работы курьеров не изменились, а доходы, напротив, увеличились в связи с ростом заказов на дом
В России курьеры, работающие на доставке еды, планируют устроить забастовку из-за штрафов и увольнений. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».
По данным телеграмм-канала, часть курьеров не будет выходить на смены в пятницу, 5 июня. Курьер по имени Шумкарбек сообщил, что сейчас он с коллегами обсуждает вопрос о проведении митинга, но пока многие боятся выходить на уличную акцию протеста из-за возможных задержаний.
В компании Delivery Club агентству ТАСС сообщили, что во время режима самоизоляции условия работы курьеров не изменились, а доходы, напротив, увеличились в связи с ростом заказов на дом. Представитель компании добавил, что сейчас проводится проверка информации о забастовке доставщиков еды.