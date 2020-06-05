Московские власти пообещали к 1 июля снять большинство антикоронавирусных ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал снять большую часть действующих антикоронавирусных ограничений к 1 июля. Напомним, что в Кремле ранее выразили надежду, что в столице ограничения будут сняты до 24 июня, поскольку в этот день запланировано проведение Парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал снять большую часть действующих антикоронавирусных ограничений к 1 июля. Напомним, что в Кремле ранее выразили надежду, что в столице ограничения будут сняты до 24 июня, поскольку в этот день запланировано проведение Парада Победы.
В эфире телеканала «Россия 24» Сергей Собянин заявил, что к 1 июля поэтапно власти снимут максимум ограничений, которые существуют сегодня. К 8 июня будет подготовлен график поэтапного снятия ограничений, рассчитанный на период с 15 июня по 1 июля.
Напомним, что до 14 июня в столице официально действует режим самоизоляции, а для граждан был введен график прогулок. Также остается в силе режим цифровых пропусков, хотя в соседнем Подмосковье он был отменен. При этом столичные власти возобновили работу МФЦ, каршеринга и некоторых торговых центров.