В Москве и Нижегородской области пройдет электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию
Центризбирком выбрал два региона, где проведут электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Это Москва и Нижегородская область
Центризбирком выбрал два региона, где проведут электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Это Москва и Нижегородская область.
Ранее планировалось, что электронное голосование также пройдет в Санкт-Петербурге, Красноярском крае и в Карелии. Однако из-за разницы в часовых поясах в этих регионах ЦИК решил отказаться от проведения электронного волеизъявления.
Напомним, что перед всероссийским голосованием по вопросу изменения Конституции власти внесли изменения в избирательное законодательство, которые разрешают проводить «дистанционное электронное голосование».
В качестве эксперимента такое голосование проводилось на выборах в Мосгордуму, но у представителей оппозиции возникло много вопросов к процедуре онлайн-голосования и его итогам.