Дипломата и оппозиционера Николая Платошкина задержали по делу о призывах к массовых беспорядкам
В отношении Николая Платошкина возбуждены два уголовных дела по статьям «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»
Сотрудники правоохранительных органов задержали российского дипломата, историка и бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина.
Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов сообщил порталу Znak.com, что силовики ворвались в квартиру Николая Платошкина, «бесцеремонно произвели обыск, изъяли всю технику», а его самого задержали. Сейчас Платошкин находится в СКР на Техническом переулке в Москве.
В Следственном комитете сообщили, что в отношении Николая Платошкина возбуждены два уголовных дела по статьям «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Подробности дела не сообщаются.
Известно, что Платошкин подавал заявку на проведение митинга против принятия поправок в Конституцию 6 июня, однако в мэрии акцию протеста не согласовали.