Северодвинск закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса на «Севмаше» и «Звездочке»
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об ограничении с 6 июня въезда на территорию Северодвинска и выезд из него. Фактически город закрывается на карантин
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об ограничении с 6 июня въезда на территорию Северодвинска и выезд из него. Фактически город закрывается на карантин в связи со вспышкой коронавируса.
Согласно указу врио губернатора, приехать в город и уехать из него смогут только несколько категорий граждан, но все они должны иметь при себе документы, объясняющие поездки.
«Ведомости» сообщают, что с 5 апреля на двух крупнейших предприятиях Северодвинска — «Севмаше» и «Звездочке» — было выявлено около 500 и 200 заболевших коронавирусом. За неделю прирост зараженных составил более 200 человек, что вызвано началом тестирования на «Звездочке» медиками самого предприятия.
Последние два дня в Архангельской области выявляют примерно по 230 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе, по официальной статистике, 2 495 заболевших.