Депутат Госдумы потребовал отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникелем» из-за аварии на ТЭЦ
Александр Якубовский направил запрос на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой временно отстранить Владимира Потанина от руководства «Норильским никелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил запрос на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой временно отстранить Владимира Потанина от руководства «Норильским никелем». Запрос парламентария связан с аварией на ТЭЦ в Норильске, в результате которой произошел разлив топлива в почву и водоемы.
Александр Якубовский пишет, что предприятие «Норникеля» - АРО «НТЭК» - только через два дня после аварии на ТЭЦ-3 сообщило о случившемся в МЧС. Депутат считает, что компания пыталась преуменьшить масштабы экологической аварии, что «увеличило уровень риска для жизни и здоровья людей», а также сократило время для принятия экстренных мер.
При этом официальное заявление «Норникеля» о причинах аварии «дает основания утверждать, что компания не финансировала должным образом ремонтные работы и модернизацию оборудования для хранения нефтепродуктов на протяжении 30 лет, что, по всей видимости, и стало причиной катастрофы». В запросе Якубовского также утверждается, что именно руководство предприятия во главе с Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров.