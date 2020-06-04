Жители Зюзино обратились в прокуратуру с жалобой на фальсификацию голосования по реновации
Сотни жителей московского района обратились в прокуратуру с требованием проверить действия Москомархитектуры и отменить проект реновации, который был утвержден по итогам общественного голосования
Сотни жителей московского района Зюзино обратились в прокуратуру с требованием проверить действия Москомархитектуры и отменить проект реновации, который был утвержден по итогам общественного голосования. Почти 800 человек заявили, что голосование против вырубки парка ради строительства многоэтажек прошло без их участия, а по его итогу проект реновации был одобрен местными жителями. Голосование проходило на портале «Активный гражданин» в майские праздники.
Жители Зюзино рассказали, что на сайте «Активный гражданин» состоялось голосование за изменение проекта планировки трех кварталов, в результате которого на карте появилось семь новых высоток по 25 этажей по программе реновации, но исчез парк по улице Керченской. Московские власти заявляют, что в новые дома по программе реновации переедут жители ближайших пятиэтажек. Всего проголосовали 693 человека, из них 174 высказались против, однако ни один из них не был учтен.
Жители Зюзино утверждают, что голосование было проведено без их личного участия, что является нарушением статьи 5.1 Градостроительного кодекса. Вместо общественных слушаний в связи с режимом изоляции было проведено онлайн-обсуждение, но местных жителей о нем не предупредили.
«До начала карантина даже разговоров о том, что у нас возможен такой масштабный проект ни управа, ни префектура не говорила. Возникает подозрение, что власти могли воспользоваться тем, что мы находимся на самоизоляции и не можем физически опротестовать их действия», - заявила «Открытым медиа» член инициативной группы Екатерина Самухина.
Активисты считают, что само онлайн-обсуждение было грубо сфальсифицировано. Голоса против застройки не учитывались по надуманным причинам. В заключении о результатах общественных обсуждений на сайте «Активный гражданин» напротив каждого голоса «не поддерживаю» есть пометка «не рекомендовано к учету», например по причине того, что «вопросы благоустройства территории не являются предметом правил землепользования и застройки».
Между тем, высотки власти планируют строить на особо охраняемой природной территории, включающей долину реки Котловка и парк на улице Керченская. Кроме того, в долине реки высока вероятность оползней, а власти саминеоднократно проводили работы по укреплению берегов реки. Еще одна деталь. В «одобренном» проекте полностью отсутствует социальная инфраструктура – детские сады, школы и больницы для сотен новых жильцов.
«Открытые медиа» сообщают, что аналогичные «слушания на карантине» прошли в районах Южное Бутово, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Фили-Давыдково, Северное Тушино, Черемушки и Пресненский районы. По их итогам власти снесут около 340 домов.