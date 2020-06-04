Прокуратура попросила 3,5 года колонии для бывшего челябинского омбудсмена из-за гранта, который он не получил
В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова
В Центральном районном суде Челябинска состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова. Уральского омбудсмена обвиняют в покушении на мошенничество.
В ходе прений представитель обвинения запросил для Алексея Севастьянова 3 года и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает Znak.com.
Бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова обвиняют в покушение на мошенничество при получении фермерского гранта. Согласно версии следствия, в 2016 году он якобы пытался обманом получить грант в 3 млн рублей, хотя вести фермерское хозяйство он не собирался.
Алексей Севастьянов своей вины не признает. Кроме того, грант он не получил, так как ему не хватило несколько баллов при оценке его пакета документов. Следовательно, в его деле нет ущерба.