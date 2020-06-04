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04 июня 15:29

ЦИК отстранил журналистов от подсчета бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию

Российские власти могут полностью вывести из-под независимого наблюдения подсчет бюллетеней в ходе всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию

ЦИК отстранил журналистов от подсчета бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: news.myseldon.com

Российские власти могут полностью вывести из-под независимого наблюдения подсчет бюллетеней в ходе всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. «Открытые медиа» обратили внимание, что из документа Центризбиркома исключили норму о присутствии журналистов при подсчете голосов.

Согласно обновленному порядку общероссийского голосования, утвержденному ЦИКом в начале июня, журналисты не смогут присутствовать во время подсчета голосов наряду с наблюдателями. Участвовать при обработке бюллетеней смогут только наблюдатели, а журналисты могут лишь получить копию протокола после подсчета, но не смогут ознакомиться с бюллетенями.

Член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин пояснил, что обычно журналист наравне с наблюдателем имел возможность после сортировки попросить членов комиссии еще раз пересчитать бюллетени так, чтобы можно было удостовериться в корректной сортировке голосов. Это помогало бороться с фальсификацией голосов. Во время голосования по вопросу поправок, такой возможности уже не будет.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук отметил, что на это голосование будут назначены лояльные к членам избиркомов наблюдатели, а журналистов устранили путем изменения порядка проведения голосования. «Очевидно, что инициаторы и организаторы голосования боятся реального контроля и реальной прозрачности», - отметил эксперт.

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