ЦИК отстранил журналистов от подсчета бюллетеней на голосовании по поправкам в Конституцию
Российские власти могут полностью вывести из-под независимого наблюдения подсчет бюллетеней в ходе всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию
Российские власти могут полностью вывести из-под независимого наблюдения подсчет бюллетеней в ходе всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. «Открытые медиа» обратили внимание, что из документа Центризбиркома исключили норму о присутствии журналистов при подсчете голосов.
Согласно обновленному порядку общероссийского голосования, утвержденному ЦИКом в начале июня, журналисты не смогут присутствовать во время подсчета голосов наряду с наблюдателями. Участвовать при обработке бюллетеней смогут только наблюдатели, а журналисты могут лишь получить копию протокола после подсчета, но не смогут ознакомиться с бюллетенями.
Член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин пояснил, что обычно журналист наравне с наблюдателем имел возможность после сортировки попросить членов комиссии еще раз пересчитать бюллетени так, чтобы можно было удостовериться в корректной сортировке голосов. Это помогало бороться с фальсификацией голосов. Во время голосования по вопросу поправок, такой возможности уже не будет.
Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук отметил, что на это голосование будут назначены лояльные к членам избиркомов наблюдатели, а журналистов устранили путем изменения порядка проведения голосования. «Очевидно, что инициаторы и организаторы голосования боятся реального контроля и реальной прозрачности», - отметил эксперт.