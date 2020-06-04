Павел Дуров призвал власти прекратить блокировку Telegram ради комфорта пользователей
Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей в России «более комфортно использовать сервис». Кроме того, «реабилитации» мессенджера положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности России
Основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки популярного мессенджера ради комфорта его пользователей.
Павел Дуров заявил, что разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России «более комфортно использовать сервис». Кроме того, «реабилитации» мессенджера положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности России.
Основатель сервиса заверил, что за последние годы команда Telegram усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистских материалов в мессенджере, не нарушая при этом право пользователей на тайну переписки.
Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили законопроект, который предписывает прекратить блокировку Telegram. Парламентарии отметили, что безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать сервис «наносят урон престижу государственной власти».
Однако в Роскомнадзоре отказались прекращать блокировку Telegram, напомним, что заблокировать мессенджер на территории России было решением суда.