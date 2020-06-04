Оперштаб Алтайского края заподозрили в переписывании данных об умерших от коронавируса
Оперативный штаб Алтайского края по контролю за распространением коронавируса переписал официальную статистику умерших от COVID-19, сократив их число с 22 до 13 человек
Оперативный штаб Алтайского края по контролю за распространением коронавируса переписал официальную статистику умерших от COVID-19, сократив их число с 22 до 13 человек.
Портал «Тайга.инфо» пишет, что 3 июня алтайские власти сообщили о 22 умерших от коронавируса и вызванных им осложнений. В кэше Google сохранилась страница официального сайта алтайского оперштаба с данными на 29 мая, в которых говорится о 21 умершем жителей региона.
Издание отмечает, что Telegram-канал алтайского оперштаба указывает число умерших от коронавируса и от «иных причин». Так, 29 мая сообщалось, что за сутки скончался один человек от тяжелого течения COVID-19 и один - по иной причине. За весь период скончался 21 человек, в том числе 11 случаев от COVID-19, 7 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертиз».
4 июня телеграм-канал сообщил, что за весь период скончались 23 человека, «в том числе 13 случаев от COVID-19, 8 случаев — иных причин, 2 случая находятся на экспертизе. При этом на сайте оперштаба сказано только о 13 умерших.
«Тайга.инфо» пишет, что статистика федерального штаба за май и начало июня была почти в два раза занижена по сравнению с региональной статистикой, а теперь эти цифры почти совпали. Алтайский край сообщает о 13 умерших, а федеральные власти - о 12 умерших в Алтайском крае.