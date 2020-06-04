Администрация YouTube заблокировала агитационный ролик о геях и поправках в Конституцию
Модераторы портала YouTube заблокировали агитационный ролик в поддержку поправок в Конституцию РФ, который был снят РИА ФАН и медиагруппой «Патриот» (их связывают с бизнесменом Евгенией Пригожиным по прозвищу «повар Путина»)
Модераторы портала YouTube заблокировали агитационный ролик в поддержку поправок в Конституцию РФ, который был снят РИА ФАН и медиагруппой «Патриот» (их связывают с бизнесменом Евгенией Пригожиным по прозвищу «повар Путина»). Этот ролик признали содержащим дискриминационные высказывания, что нарушает правила сервиса.
Напомним, по сюжету скандального ролика россияне не проголосовали за поправки к 72 статье Конституции РФ, закрепляющие понятие брака как союза мужчины и женщины. Это привело к тому, что однополые пары получили возможность усыновлять детей-сирот.
Этот видеоролик осудили многие интернет-пользователи, а ЛГБТ-группа «Стимул» обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить дело по факту разжигания вражды по отношению к социальной группе.