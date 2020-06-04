Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту разлива топлива в Норильске
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту разлива топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ. Четвертое по счету дело возбуждено по статье «Халатность» в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту разлива топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ. Четвертое по счету дело возбуждено по статье «Халатность» в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации.
Примечательно, что дело о халатности было возбуждено после того, как президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Норильске раскритиковал компанию АО «НТЭК», которая управляет ТЭЦ, за несвоевременное информирование о попадании топлива в почву и водоемы.
В рамках дела сотрудники правоохранительных органов задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие также намерено ходатайствовать о его аресте.
Напомним, что в результате аварии на норильской ТЭЦ топливо проникло в почву, реку Амбарную (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.