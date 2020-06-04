Сотни западных ученых потребовали от российских властей освободить историка Юрия Дмитриева
Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США подписали обращение к российским властям с требованием немедленно освободить историка и главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева
Более 400 ученых и деятелей искусства из стран Европы и США подписали обращение к российским властям с требованием немедленно освободить историка и главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Это письмо адвокат Виктор Ануфриев представит на ближайшем судебном заседании.
Европейские и американские ученые и искусствоведы пишут, что присоединяются к российской интеллигенции и «сотням активистов», которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории.
Авторы и подписавшие обращение призвали немедленно освободить Дмитриева из-под ареста и предоставить ему возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы.
«Мы требуем, чтобы Дмитриеву, а также всем ученым и НКО, занятым подобными исследованиями, была гарантирована научная свобода», — говорится в письме.
Напомним, в 2016 году Юрий Дмитриев была арестован по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери, однако в 2018 году суд его полностью оправдал. Позже Верховный суд Карелии после протеста прокуратуры отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение. После этого историк снова был арестован, но уже по обвинению в совершении сексуального насилия над приемной дочерью.