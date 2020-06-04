Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил свой доход в 1,9 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Полный контакт» радиостанции «Вести ФМ» объяснил резкий рост своих доходов. Напомним, что в декларации за 2019 год единоросс указал доход в размере 1,9 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Полный контакт» радиостанции «Вести ФМ» объяснил резкий рост своих доходов. Напомним, что в декларации за 2019 год единоросс указал доход в размере 1,9 млрд рублей.
Алексей Шапошников заявил, что столь высокий доход он получил в результате продажи 100% акций АО «Северянин», председателем директоров которого он был до избрания депутатом. «Мне скрывать нечего. Во всех декларациях, которые сдавались, начиная с 2014 года, с момента как был избран депутатом Мосгордумы, вся информация отражена полностью», - заявил спикер Мосгордумы.
По словам Шапошникова, акции были проданы в 2018 году. Из полученных средств 870 млн рублей он внес в уставной капитал организации «Ваш консалтинг». Именно на эти 870 млн рублей обратили внимание борцы с коррупцией, которые не были указаны ни в одной из деклараций Шапошникова.
Сам депутат заявил, что описанная им сделка длилась с 2018 по 2019 год, поэтому к моменту подачи декларации «подлежащего дохода для отражения в декларации его, к сожалению, не было», так как декларации составляются на определенную дату.
«Акции я приобретал на протяжении многих лет, еще до того, как стал депутатом Мосгордумы, до того, как стал муниципальным депутатом. (…) Это деньги заработаны не за один год, это то, что было заработано на протяжении 28 лет моей работы, за исключением последних лет, как нахожусь на госслужбе», - добавил Шапошников.
При этом в другом интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову спикер Мосгордумы завил, что не укал в декларации эти 870 млн рублей в своей декларации, потому что это не доход, а «приход денег». В ФБК на это отметили, что во втором интервью депутат-единорос «зарыл сам себя» и снова потребовали лишить его депутатских полномочий за нарушение аникоррупционного законодательства.