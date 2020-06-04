04 июня 11:58
Владимир Путин обратится к нации после голосования по поправкам в Конституцию
Кремль готовит очередное обращение президента Владимира Путина к российским гражданам. Выступление запланировано после подведения итогов голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля
Кремль готовит очередное обращение президента Владимира Путина к российским гражданам. Выступление запланировано после подведения итогов голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля.
Источники РБК сообщают, что глава государства в своем обращении к нации намерен поблагодарить граждан за участие в голосовании и поддержку поправок.
Напомним, что ключевой поправкой является обнуление президентских сроков Владимира Путина, что дает ему право в 2024 году снова участвовать в выборах.
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