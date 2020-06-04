Суд обязал «Росатом» и Росимущество обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае суд обязал госкорпорацию «Росатом» и «Росимущество» обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов, которые располагаются в бункерах металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре
В Хабаровском крае суд обязал госкорпорацию «Росатом» и «Росимущество» обеспечить безопасное хранение радиоактивных отходов, которые располагаются в бункерах металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре.
В амурской природоохранной прокуратуре сообщили, что краевой суд рассмотрел апелляцию госкорпораций и оставил в силе решение Центрального райсуда Хабаровска, согласно которому хабаровское «Росимущество» должно передать радиоактивные отходы уполномоченному органу и обеспечить их физическую защиту. «Росатом» суд обязал обеспечить безопасное обращение с опасными отходами.
В природоохранной прокуратуре отметили, что колошниковая пыль, которая хранится в бункерах завода, находится в федеральной собственности, а предприятие «Амурсталь» не имеет права каким-либо образом использовать эти отходы, сообщает «Росбалт».
Всего на заводе в Комсомольска-на-Амуре хранится более 2 тыс. тонн радиоактивных отходов.