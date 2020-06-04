04 июня 11:44
В подмосковной Гжели военный вертолет Ми-8 совершил посадку на трассе
Военный вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на автомобильную трассу в подмосковной Гжели. Информацию об этом агентству ТАСС подтвердили в экстренных службах
Фото: super-interes.ru
Военный вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на автомобильную трассу в подмосковной Гжели. Информацию об этом агентству ТАСС подтвердили в экстренных службах.
Согласно предварительным данным, экипаж вертолета принял решение об экстренной посадке из-за технической неисправности. В результате инцидента никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что во время полета система высветила ошибку об опасной вибрации в двигателе. По этой причине командир экипажа решил посадить вертолет.
Ми-8 принадлежит Национальному центру вертолетостроения им. Миля и Камова. Машина проводила испытательный полет, сообщают «Известия».