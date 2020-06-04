«Гринпис» оценила экологический ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей
В заявлении организации говорится, что по данным Росприроднадзора, в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей
Экологическая организация «Гринпис» оценила ущерб от разлива топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ только для водных объектов в 6 млрд рублей.
В заявлении организации говорится, что по данным Росприроднадзора, в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 млрд рублей.
Проектный директор российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров отметил, что в эти 6 млрд рублей не входят повышающие коэффициенты, а также ущерб от загрязнения почвы и выбросов вредных веществ в атмосферу.
Эколог также отметил, что с учетом слишком крупной суммы экологического ущерба и «сложившейся в России практики ухода от ответственности за загрязнение нефтью и нефтепродуктами», есть предположение, что «Норильский никель» «может избежать полной финансовой ответственности за аварию».
Отметим, что бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь оценил ущерб от разлива топлива в водоемы и почву в Норильске в 100 млрд рублей. По его словам, работы по восстановлению экологии в Норильске могут продлиться от 5 до 10 лет.