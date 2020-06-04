Сергей Собянин не исключил продления обязательного масочного режима до осени
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил продления обязательного масочного режима до середины осени. Градоначальник в беседе с ТАСС заявил, что срок действия масочного режима зависит от того, когда появится вакцина от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил продления обязательного масочного режима до середины осени. Градоначальник в беседе с ТАСС заявил, что срок действия масочного режима зависит от того, когда появится вакцина от коронавируса и когда она станет доступна широким массам.
Сам Сергей Собянин считает, что вакцину от COVID-19 следует ожидать в период «от октября до февраля».
По данным на утро четверга, 4 июня, в Москве выявлено 187 216 случаев заражения коронавирусом, из которых полностью излечились 91 654 человека. За минувшие сутки в столице выявили 1 842 случая заражения.