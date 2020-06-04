04 июня 10:46
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 441 108 человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за минувшие сутки в России выявили 8 831 новый случай заражения. Также за сутки скончались 169 человек
Фото: news.myseldon.com
В России общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 441 108 человек. Из них полностью выздоровели 204 623 человека.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за минувшие сутки в России выявили 8 831 новый случай заражения. Также за сутки скончались 169 человек.
В Москве зарегистрировано 1 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, в Московской области 0 736, в Петербурге – 380, в Нижегородской области – 347, в Свердловской области – 357, в Ростовской области – 178. В Архангельской области продолжается резкий прирост заразившихся. За последние сутки в регионе выявлено 239 заболевших.