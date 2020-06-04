На «Авито» выставили на продажу завод «Электроцинк», который закрыли из-за протестов граждан
На сайте и в мобильном приложении «Авито» появилось объявление о продаже имущественного комплекса завода «Электроцинк» во Владикавказе (входит в УГМК). Стоимость имущества оценивается в 1,2 млрд рублей
На сайте и в мобильном приложении «Авито» появилось объявление о продаже имущественного комплекса завода «Электроцинк» во Владикавказе (входит в УГМК). Стоимость имущества оценивается в 1,2 млрд рублей.
Согласно объявлению, в имущественный комплекс входят три земельных участка общей площадью 64,4 гектара, 216 зданий, 141 транспортное средство, более 4,5 тысяч единиц оборудования, железная дорога и другие технические системы, сообщает «МБЗ медиа».
Напомним, что «Электроцинк» являлся одним из ведущих предприятий цветной металлургии в России. В конце 2018 года было принято решение о консервации предприятия в связи с массовыми протестами жителей Владикавказа. Поводом для протестов стал крупный пожар на заводе, после которого многие граждане стали жаловаться на ухудшение здоровья из-за выбросов. Жителей города тогда поддержал мэр, который потребовал от УГМК «перенести завод на Урал» или закрыть его.