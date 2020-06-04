04 июня 08:10
Группа «Аэрофлот» на «особых» условиях получила сразу всю государственную помощь
Группа «Аэрофлот» в полном объеме получила субсидии, которые должны частично компенсировать убытки перевозчиков из-за падения пассажиропотока и отмены международных рейсов на фоне пандемии коронавируса
Группа «Аэрофлот» в полном объеме получила субсидии, которые должны частично компенсировать убытки перевозчиков из-за падения пассажиропотока и отмены международных рейсов на фоне пандемии коронавируса.
«Ведомости» со ссылкой на правительственные документы сообщают, что авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» на «особых условиях» получили всю обещанную государством поддержку сразу. При этом негосударственным авиакомпаниям субсидии правительство будет выплачивать помесячно.
Ранее Росавиация одобрила заявления 18 авиакомпаний из 31 на получение господдержки, общий объем которой составляет 9,45 млрд рублей. Из этой суммы 7,89 млрд рублей предназначена для компаний, входящих в группу «Аэрофлот».