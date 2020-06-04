04 июня 08:01
Экс-главу фракции «Единой России» в гордуме Переславля-Залесского приговорили к 8,5 годам за убийство
Ярославский областной суд вынес приговор бывшему лидеру фракции «Единой России» в городской дума Переславля-Залесского Владимиру Корнилову по делу об убийстве
Фото: admpereslavl.ru
Ярославский областной суд вынес приговор бывшему лидеру фракции «Единой России» в городской дума Переславля-Залесского Владимиру Корнилову по делу об убийстве.
Бывший депутат приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство своего собутыльника во время посиделок, сообщает «Интерфакс».
Согласно материалам следствия, единоросс Корнилов во время распития алкогольных напитков поссорился со своим приятелем, а затем избил его и задушил.
После задержания Корнилова лишили депутатских полномочий и выгнали из «Единой России».