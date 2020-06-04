Площадь загрязнения топливом в Норильске после аварии на ТЭЦ составила 180 тысяч кв.м
Площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3 (АО «НТЭК» входит в «Норникель») составила 180 тысяч кв.м. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края после проведенных исследований
Площадь загрязнения в Норильске после разлива топлива из хранилища ТЭЦ-3 (АО «НТЭК» входит в «Норникель») составила 180 тысяч кв.м. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края после проведенных исследований.
В ведомстве заявили, что дальнейший разлив топлива в водоемы удалось сдержать за счет заградительных бонов, установленных на реках Норильска.
Сейчас специалисты продолжают собирать разлившееся топливо и решают, что с ним делать в дальнейшем. Первый вице-президент «Норильского никеля» Сергей Дяченко заверил, что на устранение последствий аварии понадобится около двух недель.
Напомним, авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате происшествия 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.
В связи с происшествием в Норильске введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.