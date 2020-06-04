России предсказали доллар по 90 рублей в случае второй волны коронавируса
Курс доллара в России может взлететь до 90 рублей, в случае если в стране и мире произойдет вторая волна коронавирусной инфекции. Такой прогноз дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Курс доллара в России может взлететь до 90 рублей, в случае если в стране и мире произойдет вторая волна коронавирусной инфекции. Такой прогноз дали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
В прогнозе ЦМАКП говорится, что значительное ослабления рубля во второй половине 2020 года произойдет в случае нового снижения мировых цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского.
С четвертого квартала 2020 года и до 2022 года российская валюта будет стоить 87–91 рублей за доллар. В 2023 году возможно укрепление до 83–87 рублей за доллар. В оптимистичном сценарии курс доллара в четвертом квартале превышает отметку в 85 рублей, а в пессимистичном — отметку в 100 рублей, сообщает РБК.
В прогнозе ЦМАКП в качестве основной причины падения рубля указывается вторая волна коронавируса и введение ограничительных мер, которые приведут к падению цен на нефть.
Эксперты прогнозируют, что с конца 2020 года до конца 2021 года цены на нефть будут колебаться на уровне 35–37 долларов за баррель, но спрос на «черное золото» будет расти медленно.