Радиостанция «Серебряный дождь» может прекратить вещание из-за финансовых проблем
Основатель радиостанции Дмитрий Савицкий сообщил, что если «Серебряный дождь» найдет источник финансирования в размере 8,5 млн рублей в месяц, то сможет какое-то время продолжить работу
Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки денег и долга в размере 42 млн рублей.
Основатель радиостанции Дмитрий Савицкий сообщил «МБХ медиа», что если «Серебряный дождь» найдет источник финансирования в размере 8,5 млн рублей в месяц, то сможет какое-то время продолжить работу, но в сокращенном формате. Если таких средств найти не удастся, то придется еще больше сократить вещание и изменить формат. В качестве третьего варианта рассматривается полное закрытие «Серебряного дождя».
По словам Савицкого, радиостанции из-за финансовых проблем уже пришлось сократить 30% сотрудников. В ближайшее время под сокращение попадут еще 20% человек. Оставшимся работать сотрудникам зарплату сократили в два раза. При этом сам Дмитрий Савицкий вообще отказался от зарплаты.