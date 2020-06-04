В Петербурге в мае текущего года смертность выросла на 32%. Это может быть связано с коронавирусом
В Санкт-Петербурге в мае 2020 года смертность выросла на 32% по сравнению с маем прошлого года. Всего в северной столице за прошедший месяц было зарегистрировано 6 427 смертей от разных причин
Фото: spb.kp.ru
В Санкт-Петербурге в мае 2020 года смертность выросла на 32% по сравнению с маем прошлого года. Всего в северной столице за прошедший месяц было зарегистрировано 6 427 смертей от разных причин. Такие данные содержатся в статистике Комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Агентство Reuters сообщает, что количество зарегистрированных смертей оказалось на 31,8% больше, чем в мае 2019 года. Тогда в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 4 875 смертей от разных причин.
Reuters отмечает, что эти данные «проливают свет» на реальную статистику смертности от коронавирусной инфекции в северной столице. Отметим, что по официальной статистике, в Петербурге от COVID-19 скончались 240 человек (сведения на утро 3 июня).