Ущерб от разлива топлива в почву и водоемы в Норильске оценили в 100 млрд рублей
Ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ предварительно оценили в 100 млрд рублей. Сейчас в городе введен режим ЧС федерального масштаба, а специалисты пытаются устранить экологические последствия аварии
Ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ предварительно оценили в 100 млрд рублей. Сейчас в городе введен режим ЧС федерального масштаба, а специалисты пытаются устранить экологические последствия аварии.
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь в беседе с порталом Znak.com заявил, что разлив дизельного топлива и солярки значительно отличается от разлива нефти. Так, если нефть идет по поверхности воды, то солярка погружена в верхние слои воды, пока не осядет на дно.
По словам Митволя, в конкретном случае будут оцениваться три вида нанесенного ущерба: ущерб поверхностному слою почвы, ущерб водной глади и ущерб рыбохозяйственным водоемам. Если считать по методикам, утвержденным Минприроды, то ущерб можно оценить в сумму до 100 млрд рублей. При этом работы по восстановлению экологии в Норильске могут продлиться от 5 до 10 лет.
Наполним, что 29 мая в Норильске произошел разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Топливо попало в почву, реку Амбарную (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. По данным Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске оказалась превышена в десятки тысяч раз.
Следственный комитет возбудил по данному факту сразу три уголовных дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Загрязнение вод». В рамках дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК».